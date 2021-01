Ettore Rosato torna a parlare di crisi di Governo, dopo che era stato tra i primi a decretare la fine del Conte bis. "Intanto dovrebbe fare un colpo di telefono, quello che non ha mai fatto", punta il dito il presidente di Italia Viva, accusando Conte. "Quando c'è una crisi la colpa non è mai di uno. In questo caso, il premier, dopo che siamo andati lì a consegnargli un documento, non ci ha mai chiamato. Se non gli interessa quello che pensiamo e neanche ci risponde, vuol dire che forse neanche l'ha letta". Ora, secondo Rosato, "la prima cosa è vedersi e capire se ci sono i margini per andare avanti. Io, per carattere, trovo sempre i margini per fare le cose. Ma penso che il non parlarsi mai non abbia aiutato in questa vicenda".