Covid, le notizie di oggi: Al via il Super Green Pass, record di download. Regioni chiedono moratoria per obbligo di certificazione verde agli studenti sui mezzi pubblici

L'immunologo del Comitato tecnico scientifico Sergio Abrignani non è convinto che in un prossimo futuro possa servire una quarta dose di vaccino anti-Covid. In un'intervista con Corriere della Sera specifica che per il momento "non ci sono evidenze scientifiche che facciano pensare alla necessità di una quarta dose". "Non esiste una regola in questo senso nella storia dei vaccini – specifica -. Adesso è importante portare avanti la campagna vaccinale per il richiamo, poi penseremo al dopo. La maggior parte delle vaccinazioni contro le malattie infettive prevenibili prevedono due dosi a distanza ravvicinata e una terza distanziata dopo 6-12 mesi- Le prime due inducono la risposta immunitaria, il richiamo rafforza la memoria dell'organismo".