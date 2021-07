Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: in aumento ricoveri in area medica e in terapia intensiva. Vaccini, verso l’obbligo per i prof a scuola

Gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Nell'ultimo bollettino nel nostro Paese sono stati registrati 3.117 nuovi casi su 88.247 tamponi e 22 morti, con il tasso di positività che è salito al 3,2%. In aumento ricoveri in area medica (+120 rispetto al giorno precedente) e in terapia intensiva (+4). Ecco, di seguito, il dettaglio dei numeri regione per regione:

Lombardia: +177

Veneto: +407

Campania: +115

Emilia-Romagna: +469

Piemonte: +59

Lazio: +550

Puglia: +56

Toscana: +361

Sicilia: +457

Friuli-Venezia Giulia: +440

Marche: +54

Liguria: +63

Abruzzo: +6

P.A. Bolzano: +5

Calabria: +88

Sardegna: +209

Umbria: +7

P.A. Trento: +17

Basilicata: +10

Molise: +0

Valle d'Aosta: +0

Prosegue il dibattito sul Green pass. Oggi in programma nuove manifestazioni in tutta Italia, sulle quali è intervenuta la ministra dell'Interno Lamorgese con un monito. Il governo è al lavoro per risolvere il doppio nodo su scuola e trasporti. Pet gli insegnanti si valuta l'obbligo vaccinale come requisito per far ripartire le lezioni in presenza a settembre. Intanto, prosegue la campagna di vaccinazione: finora sono state somministrate 65.887.954 dosi e 30.558.065 persone hanno completato il ciclo vaccinale , pari al 56,58 % della popolazione over 12. Ci si avvicina all'obiettivo fissato dal generale di Figliuolo di immunizzazione della metà degli italiani entro fine luglio.

Nel mondo 194.685.302 contagi e 4.167.173 morti. Allarme in Indonesia per il decesso per Covid di centinaia di bambini. Continua il crollo dei casi nel Regno Unito.