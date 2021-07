Bollettino Coronavirus Italia, oggi 4.522 nuovi casi su 241.890 tamponi e 24 morti: i dati di martedì 27 luglio Sono 4.522 i casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I morti sono 24 per un totale di 127.995 morti dall’inizio della pandemia. È quanto è emerso dal bollettino di oggi, martedì 27 luglio, diffuso dal ministero della Salute. I test effettuati sono stati 241.890. Il tasso di positività è al 1,9% (-1,7%).

A cura di Susanna Picone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 4.522 i casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 3.117. I decessi dell'ultima giornata sono 24, ieri erano state accertate 22 vittime, per un totale di 127.995 morti dall’inizio della pandemia di Covid-19 in Italia. Il ministero della Salute ha appena diffuso il bollettino sull'emergenza Coronavirus di oggi, martedì 27 luglio. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria i casi positivi nel nostro Paese sono stati 4.325.046. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 241.890 test, tra tamponi molecolari e antigenici: il tasso di positività è al 1,9% (-1,7%). Gli attualmente positivi sono 70.310 (+2.074). I guariti dall'inizio della pandemia sono 4.126.741 (+2.418).

I nuovi casi Regione per Regione

Sale a 4.325.046 il totale dei contagi dall'inizio della pandemia di Coronavirus. Qui di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e i numeri degli incrementi Regione per Regione:

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati oggi in Italia in totale, tra test molecolari e antigenici, sono stati 241.890. Il tasso di positività si attesta al 1,9% (-1,7%).

Ricoveri e terapie intensive

Per quanto riguarda il numero di pazienti Covid ricoverati con sintomi in ospedale sono 99 in più rispetto a ieri. I posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva invece sono invece 7 in più. Il totale dei ricoverati sale a 1.611 e quello dei ricoverati in terapia intensiva a 189 con 16 ingressi del

giorno.

A che punto sono le vaccinazioni in Italia

Sulla base dell’ultimo aggiornamento del report sulla campagna vaccinale anti-Covid in Italia sono state 65.887.954 le dosi di vaccino somministrate in totale nel nostro Paese. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o hanno comunque completato il ciclo vaccinale sono 30.558.065, corrispondenti al 56,58 % della popolazione con più di 12 anni.