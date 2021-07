Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: Green pass, il governo al lavoro su scuola e trasporti. Fauci: “Pandemia tra non vaccinati, si mette male”

Continua l'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Nelle ultime 24 ore sono stai registrati 4.743 casi su 176.653 e 7 morti secondo quanto riporta l'ultimo bollettino del Ministero della Salute. Il tasso di positività è del 2,68%. Aumentano ricoveri in area medica e terapia intensiva. La Regione con più casi è ancora il Lazio. Ma boom di contagi anche in Sicilia e Sardegna. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +461

Veneto: +507

Campania: +301

Emilia-Romagna: + 565

Piemonte: +97

Lazio: +660

Puglia: +164

Toscana: +513

Sicilia: +568

Friuli-Venezia Giulia: +41

Marche: +88

Liguria: +91

Abruzzo: +85

P.A. Bolzano: +26

Calabria: +93

Sardegna: +324

Umbria: +101

P.A. Trento: +27

Basilicata: +9

Molise: +17

Valle d'Aosta: +5

Il governo Draghi è al lavoro per sciogliere il nodo sul Green pass legato a scuola e trasporti, in particolare di quelli a lunga percorrenza. Secondo il commissario per l'emergenza Coronavirus, il generale Figliuolo, entro la fine di luglio in Italia il 60% degli over 12 saranno immunizzati e per settembre si potrà raggiungere l'80% dei vaccinati. Il ministro Speranza ribadisce: "I vaccini sono l'unica arma di libertà". Intanto, sono state somministrate 65.315.438 dosi di vaccino e 30.119.047 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 55,77 % della popolazione over 12.

Nel mondo 194.123.828 contagi e 4.158.692 decessi. Negli Stati Uniti Anthony Fauci lancia l'allarme: "Pandemia tra non vaccinati, America a due velocità". Comincia a scendere la curva delle infezioni nel Regno Unito dopo l'impennata legata alla variante Delta: ieri 29mila casi accertati.