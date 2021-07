Covid Lombardia, il bollettino del 26 luglio: 177 contagi e un morto In Lombardia sono 177 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: una vittima registrata oggi. Aumenta di una unità il numero di pazienti Covid ricoverati nei reparti (151), aumenta lievemente anche i ricoverati in terapia intensiva (28). Ecco i dati del bollettino Covid della Lombardia di lunedì 26 luglio 2021.

Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 177 nuovi casi di Coronavirus su 8.606 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di lunedì 26 luglio 2021 diramato dal Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso, come ieri. Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono 33.817. Oggi la percentuale di positivi sui tamponi effettuati è del 2 per cento. I contagi sono diminuiti rispetto a ieri, quando erano stati 461 su 28.092 tamponi effettuati. Aumentano lievemente i pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali lombardi, così come quelli nelle terapie intensive.

La situazione negli ospedali lombardi

Nel dettaglio, questa la situazione all'interno degli ospedali lombardi. Nei reparti di area medica sono ricoverati 151 pazienti Covid, uno in più rispetto a ieri, quando erano 150. Nelle terapie intensive degli ospedali lombardi invece sono ricoverati 28 degenti Covid, ieri ammontavano a 27. Aumenta anche oggi il numero dei guariti.

Situazione Covid nelle province

Di seguito la situazione nelle province lombarde, con la suddivisione per aree di competenza dei contagi rilevati nelle ultime 24 ore. Secondo quanto comunicato, sono 66 i casi individuati nella provincia di Milano, 8 in quella di Como. Nella provincia di Bergamo 5, mentre in quella di Brescia ci sono 16 positivi. A Varese i casi sono 4, nel Mantovano 8. Nel Lodigiano sono stati registrati 2 casi, 15 casi in provincia di Cremona e 4 in provincia di Sondrio. A Pavia ci sono stati 8 nuovi contagi, in provincia di Monza e Brianza 19 mentre a Lecco 2.