Speranza: “Vaccino è unico modo per uscire da questa fase. Obbligo a scuola? Valuteremo” “Per quanto mi riguarda, nessuna ipotesi è esclusa per riportare tutti i ragazzi a scuola in sicurezza. Nelle prossime ore valuteremo quale sarà lo strumento più efficace per far tornare tutti a scuola in presenza, senza dad. L’obbligo? Stiamo valutando, la scuola è una priorità”: lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo alla trasmissione Controcorrente su Rete 4.

A cura di Annalisa Girardi

"I vaccini sono l'arma vera della libertà, il vero strumento per chiudere questa fase, la maggioranza degli italiani lo ha capito": lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla trasmissione Controcorrente su Rete 4 e insistendo sull'importanza della campagna vaccinale per tornare alla normalità dopo un anno e mezzo di pandemia. Nel futuro immediato, per cominciare l'anno scolastico in sicurezza a settembre, si parla della possibilità dell'obbligo vaccinale per gli insegnanti, eventualità che Speranza non esclude: "Nelle prossime ore valuteremo quale sarà lo strumento più efficace per far tornare tutti a scuola in presenza, in sicurezza e senza dad. L'obbligo? Stiamo valutando e nessuna ipotesi è esclusa. La scuola è una priorità", ha detto.

Il governo sta quindi ragionando se introdurre l'obbligo anche per i docenti, una questione che è rimasta fuori dal decreto del governo contenente le nuove regole sul Green Pass, ma che non potrà essere rinviata ancora a lungo. Ad ogni modo Speranza ha sottolineato che "la risposta degli italiani è stata buona" e che ormai si è consolidato il trend del mezzo milione di somministrazioni al giorno. Il ministro quindi ha comunicato che sono state somministrate già 65,5 milioni di dosi, con il 56% degli italiani che ha completato il ciclo vaccinale.

E, tornando a parlare del possibile obbligo per gli insegnanti, ha proseguito: "Stiamo lavorando perché prosegua la buona campagna di vaccinazione. Per quanto mi riguarda, nessuna ipotesi è esclusa per riportare tutti i ragazzi a scuola in sicurezza. È vero che ci sono grandi disparità fra le Regioni, in alcune il dato di vaccinati nel personale scolastico è molto alto in altre molto basso. Non deve però passare l'idea fra gli italiani che gli insegnanti non si vaccinino. Valuteremo quale sarà lo strumento migliore".

Per poi concludere: "Chiedo a tutte le forze politiche di non avere ambiguità, non possono esserci divisioni sui vaccini, ci giochiamo tutto su attività produttive e scuola, dobbiamo fidarci della scienza. Io sono d'accordo con Letta, faccio un appello a tutti".