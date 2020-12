La pandemia da coronavirus continua a preoccupare nostante gli ottimi segnali che arrivano dai vaccini. Secondo l'ultimo bollettino diffuso ieri dal Ministero della Salute, in Italia registrati ulteriori 13.318 casi e 628 morti per Covid a fronte di 166.205 tamponi effettuate nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria i casi di coronavirus sono 1.977.370 mentre i decessi covid sono 69.842. I casi attualmente positivi sono 605.955. Di questi, 29.948 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 2.687 quelli in terapia intensiva. In totale i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 166.205. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è il Veneto, seguito da Lombardia e Lazio. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +2.278

Piemonte: +674

Campania: +791

Veneto: +3.082

Emilia Romagna: +1.162

Lazio: +1.288

Toscana: +309

Sicilia: +894

Liguria: +216

Puglia: +876

Marche: +363

Abruzzo: +86

Friuli Venezia Giulia: +549

Umbria: +114

P.A. Bolzano: +102

Sardegna: +184

P.A. Trento: +136

Calabria: +232

Valle d'Aosta: +456

Basilicata: +70

Molise: +11

L'Italia si appresta a entrare in zona rossa per le festività natalizie con divieti di spostamento rigidi e maggiori controlli su tutto il territorio. Durante le le feste ci sarà però anche l'avvio dell'attesa campagna vaccinale con le inoculazioni delle prime dosi del vaccino Pfizer che ha ottenuto anche il via libera dell'Aifa. "Si inizierà domenica con un gruppo limitato di operatori sanitari. A gennaio un milione di vaccinati" ha spiegato Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa, sottolineando che dopo i sanitari sarà la volta "della popolazioni a rischio, anziani o soggetti con specifiche patologie".

Intanto è caccia alle variante inglese covid anche se molti esperti rassicurano sull'efficacia dei vaccini già allo studio e sul fatto che non sia più letale dle ceppo che circola attualmente. Il governo italiano intanto studia un piano per riportare in Italia le migliaia di concittadini bloccati in Gran Bretagna dopo lo sto ai voli e i trasporti dal Paese anglosassone. Da Dover intanto riparte il trasporto da e verso la Francia dopo un accordo tra i due Paesi. Nel mondo sono oltre 78 milioni i casi di coronavirus e 1,7 i morti covid. In Usa proseguono le inoculazioni dei vaccini Pfizer e Moderna mentre in tutta Europa scattano blocchi e divieti in vista delle festività di Natale. Il Brasile sfiora i mille morti al giorno ma i casi continuano a salire anche in Gran Bretagna e Germania