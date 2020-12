La pandemia di Coronavirus è tornata fuori controllo nel Regno Unito. Secondo l'ultimo bollettino, in tutto il paese nelle ultime 24 ore sono stati registrati circa 40mila contagi (39,237), segno ulteriore della elevata capacità di trasmissione della nuova variante di Covid-19, e ben 744 morti, il numero di vittime più alto dallo scorso 29 aprile, per un totale da inizio emergenza sanitaria di 69.051 decessi. Per questo, il ministro della Salute, Matt Hancock, ha annunciato che a partire da sabato 26 dicembre, festa di Santo Stefano, entreranno in vigore misure ulteriormente restrittive per altre aree del Paese dove la trasmissione del contagio è più veloce, con l'indice Rt, cioè l'indice di trasmissibilità del virus, che è salito rea 1.1 e 1.3 proprio a causa della nuova mutazione.

Altre aree in "tier 4" a Santo Stefano

in foto: Immagine dal Daily Mail.

Il governo guidato da Boris Johnson ha infatti deciso di estendere il lockdown rigido, previsto attualmente per Londra e il Kent, dove la scorsa settimana era stata scoperta la nuova variante del virus, ad altre aree del Paese, con l’applicazione del regime "Tier 4", vale a dire del livello massimo di allerta, anche al Sussex, ad alcune parti delle Midlands e al nord Inghilterra. In totale, sono ben sei i milioni di persone che torneranno ad osservare un rigido blocco delle attività per evitare che la diffusione del contagio si espanda ulteriormente.

Scoperta ulteriore variante legata al Sudafrica

Ma le cattive notizie per gli inglesi non finiscono qui. Nel corso della conferenza stampa di oggi, Hancock ha anche annunciato che un’ulteriore variante del Covid-19 è stata individuata nel Regno Unito, apparentemente legata al Sudafrica e denominata 501.V2, riferendo di due casi tracciati al momento, a loro volta sono contatti di casi giunti nel Paese nelle scorse settimane. Non è la stessa variante, ma è una praticamente uguale che si è sviluppata in modo autonomo proprio in Sudafrica. Si tratta di "uno sviluppo molto preoccupante, perché la mutazione ha una maggiore capacità di trasmissione e avrebbe già subito mutazioni. Per questo motivo il governo britannico ha disposto restrizioni immediate per gli arrivi dal Sudafrica".