Sarebbe stato individuato in Inghilterra il cosiddetto “paziente zero” della variante britannica del Coronavirus che sta spaventando non solo il Regno Unito, ma anche l’Europa e il resto del mondo. Paziente zero che sarebbe stato individuato nel Kent, contea del sud dell’Inghilterra. È quanto emerge da una riunione di esperti (Nervtag), stando a quanto riferiscono media locali. Tuttavia non si esclude che questa variante del virus sia arrivata da altrove. Gli scienziati confermano intanto che il primo caso è stato riscontrato lì prima che la variante si diffondesse nella capitale Londra, Essex ed Hertfordshire, nel sud dell’Inghilterra. Riguardo la variante inglese, l’Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito "sembra essere più facilmente trasmissibile da giovani e bambini", ma sono ancora in corso ulteriori ricerche.

In Gran Bretagna individuata un'ulteriore variante del Covid

E intanto è notizia di oggi che nel Regno Unito è stata individuata ancora una ulteriore variante del Covid che sarebbe legata al Sudafrica, secondo quanto ha annunciato il ministro britannico della Salute Matt Hancock. Nel corso di una conferenza stampa il ministro del governo guidato da Boris Johnson ha parlato di due casi tracciati al momento. La nuova variante risulta avere una maggiore capacità di trasmissione e avrebbe già subito mutazioni. Nel Regno Unito sono state annunciate ulteriori restrizioni in arrivo anche per altre aree del Paese che erano state finora risparmiate. "Nel giorno di Santo Stefano verranno introdotte nuove restrizioni perché è fondamentale agire in fretta. Abbiamo scoperto che la nuova variante del Coronavirus è molto contagiosa", ha detto il ministro. Tra le azioni che il governo inglese metterà subito in atto ci sono le restrizioni immediate disposte per gli arrivi dal Sudafrica.