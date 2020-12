Il bollettino di oggi mercoledì 23 dicembre, con gli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi sono 2.153 su 32.926 tamponi effettuati. Ieri il dato era stato di 2.278 nuovi contagi su 31.939. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.705.264 tamponi. Aumenta rispetto a ieri il dato giornaliero sui decessi: sono stati 98 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 92), per un totale dall'inizio della pandemia di 24.610 morti ufficiali nella sola Lombardia.

I ricoveri negli ospedali della Lombardia

I dati relativi a ricoveri in ospedale e in terapia intensiva, utili per monitorare l'andamento dell'epidemia, descrivono una situazione che torna a peggiorare rispetto alle scorse settimane. Nelle ultime 24 ore il numero dei ricoveri in ospedale è diminuito di 47 unità, portando il totale a 4.243 (ieri erano 4.290). In calo invece i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è di 4 pazienti in meno rispetto a ieri (ieri il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era di 21 ricoveri in meno), per un totale di 536 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 379.750: sono 2.960 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi nelle province

Lombardia, al via il 27 dicembre la campagna vaccinale anti Covid

Partirà il 27 dicembre la campagna vaccinale antiCovid in Lombardia, quando verranno somministrati i primi vaccini: tanti i nomi, tra scienziati e medici divenuti celebri nei mesi dell'emergenza Coronavirus, oltre a infermieri e operatori socio-sanitari, dei primi lombardi che riceveranno il vaccino anti Covid nel ‘vaccine day' del 27 dicembre. Tra questi Alberto Zangrillo, Massimo Galli e Annalisa Malara, l'anestesista che ha scoperto il paziente 1. Ma anche la signora Grazia Fresta, addetta alle pulizie dell'ospedale Niguarda, e Adele Gelfo, operatrice sanitaria della terapia intensiva dello stesso ospedale.