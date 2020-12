in foto: Attilio Fontana (Lapresse)

In un'intervista rilasciata a La Provincia di Cremona, trasmessa in diretta su Facebook, il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha dichiarato che "quando sarà il mio turno sicuramente mi farò vaccinare" contro il Covid. Il governatore lombardo ha poi ricordato che l'esecutivo di Roma "ha indicato le categorie che devono essere gradualmente vaccinate". La prima riguarda quella del personale medico e sanitario. Nel corso dell'intervista, Fontana ha poi espresso un desiderio per Natale: "Mi piacerebbe che con la vaccinazione inizi a vedersi la luce nel tunnel della battaglia a questo maledetto virus".

Fontana: I lombardi non saranno obbligati a vaccinarsi, per ora

In merito alla campagna di vaccinazione contro il Covid, in giornata, Fontana aveva anche annunciato che "in Lombardia nessuno avrà l'obbligo di eseguire il vaccino per il Coronavirus", quantomeno all'inizio. Per Fontana sarà invece necessaria "un'opera di convincimento" per indurre i concittadini ad accettare la vaccinazione, riservandosi di rivedere in futuro la decisione per rendere obbligatorio il trattamento medico. Il governatore lombardo ha poi ricordato che "il piano vaccinale è stato predisposto con grande attenzione da una struttura che si occupa di questo. Sono convinto che i nostri cittadini capiranno l'importanza della vaccinazione e che nella stragrande maggioranza aderiranno alla proposta". Per il momento è stato stabilito che i primi 1.700 vaccini saranno eseguiti il prossimo 27 dicembre, nel Vaccine Day europeo: "Sicuramente il primo verrà fatto ad un medico od un infermiere", ha sottolineato Fontana rimandando alle direttive del Governo Conte.