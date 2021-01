Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha sollecitato gli Stati membri a preparare misure più rigorose e ad accelerare con le vaccinazioni per i rischi legati alle varianti più infettive del coronavirus. "Il messaggio chiave è prepararsi a un rapido aumento del rigore nelle misure di risposta nelle prossime settimane per salvaguardare la capacità sanitaria e per accelerare le campagne di vaccinazione", così l'agenzia Ue basata in Svezia in un nuovo rapporto. I paesi "dovrebbero aspettarsi un aumento del numero di casi di Covid-19 a causa della diffusione graduale e della possibile prevalenza delle varianti con maggiore trasmissibilità". L’Ecdc ha rilevato circa 16.800 casi nel Regno Unito della variante inglese, e circa 2.000 casi in 60 Paesi in tutto il mondo. Circa 570 casi di un’altra variante, anche più infettiva, scoperta per la prima volta in Sudafrica sono stati rilevati in 23 Paesi, con 27 casi in 10 Paesi europei. Secondo l’agenzia Ue, le misure restrittive sono importanti nella misura in cui "i gruppi di popolazione che guidano la trasmissione non saranno vaccinati per alcuni mesi".