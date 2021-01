Le varianti del Coronavirus che sono state individuate nelle ultime settimane preoccupano e non poco l'Europa. Alcuni casi sono già stati individuati, soprattutto in relazione alla variante inglese, e così si cerca di correre ai ripari per evitare che queste forme della Covid-19 si diffondano senza controllo. Ecco perché la Regione Campania, con una nota diramata questa sera, ha disposto che tutti i cittadini che, per lavoro o altre motivazioni, dovessero recarsi in Gran Bretagna, Brasile e Sudafrica (tre Paesi nei quali sono stati individuate le varianti), hanno l'obbligo di segnalarlo all'Asl di competenza. La Regione ha anche chiesto che, compatibilmente alla disponibilità, tali soggetti vengano anche vaccinati contro il Coronavirus. Ecco, di seguito, la nota della Regione Campania:

In relazione alle mutazioni genetiche del virus Covid-19 riscontrate in alcuni Paesi esteri, l'Unità di Crisi regionale ha disposto che le persone che si sono recate e/o si recheranno in Gran Bretagna, Brasile e Repubblica Sudafricana, per comprovati motivi di lavoro, si segnalino alle Asl territorialmente competenti. E che, in ragione della disponibilità di vaccini, vengano inseriti nei piani vaccinali

Varianti Covid, alta probabilità di più ricoveri e più morti

Proprio ieri, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha lanciato l'allarme: "Attualmente stiamo assistendo al deterioramento delle situazioni epidemiologiche nelle aree in cui si sono stabilite varianti più trasmissibili del virus Sars-CoV-2. Un numero crescente di infezioni porterà a tassi di ospedalizzazione e mortalità più elevati in tutti i gruppi di età, in particolare fra i più anziani e persone con comorbilità".