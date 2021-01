Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: ripartono le scuole superiori in 4 regioni, Pfizer taglia le dosi di vaccino all’Italia

Le ultime notizie in tempo reale sul Coronavirus oggi in Italia e nel mondo, con i dati di lunedì 18 gennaio 2021. Nel bollettino di ieri 12.415 nuovi contagi e 377 morti covid: il tasso di positività è in calo al 5,9%. Al via le nuove zone: dodici regioni diventano di colore arancione, Lombardia, Sicilia e Alto Adige rosse. Orlando(sindaco di Palermo): “Altro che zona rossa, serve lockdown”. Oggi rientrano a scuola 640mila studenti delle superiori ma solo in 4 Regionio. Miozzo (Cts): “Non è un momento di rischio, si deve tornare”. Vaccini, Pfizer taglia 165mila dosi all’Italia mentre continua la campagna di vaccinazione: al momento sono state vaccinate in Italia 1.153.501 persone. Preoccupazione per le nuove varianti del virus: il ministro Speranza firma ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile. Nel mondo superati i 95 milioni di contagi, oltre due milioni i decessi. Paura in Giappone, ricoveri in ospedale a livelli record. In Cina oltre cento casi confermati per il sesto giorno consecutivo, trovato contaminato campione di gelato da Coronavirus.