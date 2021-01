in foto: Coronavirus Lazio

Sono 872 i nuovi contagi da coronavirus diagnosticati nel Lazio lunedì 18 gennaio 2021 su quasi 10mila tamponi processati (ieri erano stati 1243). Nelle ultime 24 ore la Regione Lazio ha comunicato 16 morti, ieri erano 21. I guariti sono 1021. A Roma città i contagi sono 426. Nelle province si registrano 253 casi e sono nove i decessi nelle ultime 24 ore. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'8 per cento.

La situazione sui ricoveri Covid e le terapie intensive

I pazienti attualmente positivi al coronavirus sono 77345. Quelli in isolamento domiciliare sono 74145, quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 2885, quelli ricoverati in terapia intensiva sono 315. Sono morte complessivamente 4415 persone e ne sono guarite 108755. In totale sono stati esaminati 190515 casi di coronavirus dall'inizio dell'emergenza. Complessivamente, ricordiamo, la rete Covid del Lazio può contare su circa 5300 posti letto, di cui circa 900 di terapia intensiva.

I contagi di oggi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 155 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Due casi sono ricoveri. Si registrano due decessi di 73 e 81 anni con patologie;

Asl Roma 2: sono 223 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinque i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 64 e 73 anni con patologie;

Asl Roma 3: sono 48 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso è stato ricoverato. Si registrano due decessi di 87 e 93 anni con patologie;

Asl Roma 4: sono 30 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

Asl Roma 5: sono 80 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

Asl Roma 6: sono 83 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 80 anni con patologie;

Asl di Latina: sono 124 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di 66, 76, 79, 81, 83, 86 e 91 anni con patologie;

Asl di Frosinone: si registrano 28 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 68 e 71 anni con patologie;

Asl di Viterbo: si registrano 63 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

Asl di Rieti: si registrano 38 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Bollettino Spallanzani 18 gennaio 2021

All'istituto nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono ricoverati 196 pazienti positivi al Covid-19 (undici in meno rispetto a ieri). Di questi, in 33 sono ricoverati in terapia intensiva (+2). Nel bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano si legge anche che i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono 1789.