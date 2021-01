Lieve aumento dei contagi di Coronavirus nella città di Napoli: sono 498 i nuovi casi rispetto a venerdì scorso, numero che fa aumentare leggermente il dato degli attualmente positivi visto il minor numero di guariti. Sono infatti 476 le persone risultate negative ai tamponi di controllo, con altre dieci persone che invece si contano tra i decessi. Dal bollettino pubblicato da Palazzo San Giacomo risulta una persona in meno ricoverata in terapia intensiva, mentre sono cinque in più i ricoveri nei reparti ordinari.

Questo il riepilogo del Comune di Napoli per quanto riguarda i contagi nella sola città capoluogo partenopea:

Casi attualmente positivi: 13.601 (+12)

Guariti: 25.037 (+476)

Decessi: 981 (+10)

Ricoverati in ospedale: 410 (+5)

Di cui, ricoverati in terapia intensiva: 24 (-1)

In isolamento domiciliare: 3.191 (+7)

Casi totali da inizio pandemia: 39.619 (+498)

Numeri che certificano un nuovo, seppur lieve, aumento dei contagi anche nel resto della Campania, soprattutto in percentuale tra tamponi analizzati e nuovi casi emersi. Quest'oggi infatti, come riportato dal bollettino dell'Unità di Crisi regionale sull'andamento della pandemia di Coronavirus in Campania, sono stati 714 i nuovi casi di CoViD-19 a fronte di 7.758 tamponi analizzati. In aumento anche il numero complessivo di decessi: 25 quelli registrati nelle ultime 24 ore, mentre sono stati 1.138 i guariti. In totale dall'inizio della pandemia sono stati 207.863 i casi di Coronavirus in Campania, a fronte di 2.245.559 tamponi analizzati. Le persone testate, invece, sono state 1.498.475 dall'inizio dell'emergenza sanitaria in regione.