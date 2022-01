Covid Italia, news di oggi: Valle d’Aosta in zona arancione e Campania in giallo. Speranza: “Tavolo con le Regioni per nuove regole su colori e quarantena”

Le ultime notizie e gli aggiornamenti in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo di oggi, lunedì 17 gennaio 2022. Nel bollettino di ieri 149.512 nuovi casi e 248 morti, il tasso di positività sale a 16,1%. Aumentano ricoveri e terapie intensive ma la curva dei contagi si sta raffreddando, dicono gli esperti. Da oggi cambiano i colori delle Regioni: la Valle d'Aosta passa in zona arancione, la Campania in zona gialla dopo l'ultimo monitoraggio Iss. Il ministro Speranza convoca un tavolo tecnico con le Regioni per "revisione del sistema delle colorazioni". L'ipotesi è di scorporare malati e positivi. In Emilia Romagna via all'auto-testing per fine quarantena.

Sileri: "Variante Omicron colpirà quasi tutti gli italiani nel 2022". Salmaso: "Tanti morti per via dei contagi natalizi". Secondo Locatelli (Cts) "la quarta dose di vaccino anti-Covid potrebbe semmai riguardare i fragili". Prosegue la campagna di vaccinazione: finora somministrate 26.973.957 terze dosi. Boom di prime dosi dopo obbligo vaccinale per over 50.

Nel mondo 328.058.911 contagi e 5.539.514 morti. Dagli Usa Fauci: "Non c'è garanzia che in futuro virus diventi influenza". Per l'Oms l'Italia vicina al picco della quarta ondata. Francia approva il super Green pass

