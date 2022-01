Covid, 145 contagi nelle scuole di Napoli in una settimana: la mappa per quartiere Sono 145 i nuovi casi positivi nelle scuole di Napoli dopo la riapertura: lo ha spiegato l’ASL Napoli 1 Centro. La mappa dei contagi per quartiere.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 145 i casi positivi a Covid nelle scuole di Napoli: lo ha comunicato l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, nel consueto bollettino che segue il monitoraggio dei dati che arrivano dalle scuole del capoluogo partenopeo. I dati si riferiscono al periodo tra il 10 ed il 16 gennaio, ma i giorni di scuola effettivi sono di meno: il 10 gennaio, infatti, le scuole materne, elementari e medie erano rimaste chiuse per l'ordinanza regionale di De Luca, mentre nei giorni successivi (e soprattutto l'11 in cui hanno riaperto su ordine del Tar della Campania) si è registrato anche un forte calo delle presenza, dovute al caos in cui genitori e alunni erano precipitati nel giro di poche ore tra ordinanze e sentenze.

Dei 145 nuovi casi positivi, 26 arrivano dalle materne, 53 dalle elementari, 31 dalle medie e 35 dalle superiori, mentre sempre tra i 145 positivi ci sono 134 gli studenti contagiati, con 8 insegnanti e 3 membri del personale non docente. Nel dettaglio:

Materne: 26 contagi, di cui 18 studenti, 7 insegnanti, 1 membro del personale non docente;

Elementari: 53 contagi, di cui 51 studenti, 1 insegnante, 1 membro del personale non docente;

Medie: 31 contagi, di cui 30 studenti e 1 membro del personale non docente;

Superiori: 35 contagi, tutti tra gli studenti.

La zona più colpita è quella tra i Colli Aminei, San Carlo all'Arena, Stella, ovvero il distretto sanitario 29, che conta 42 casi positivi sui 145 complessivi. Il distretto 29 è anche quello con i maggiori casi complessivi per materne, elementari e medie, superato invece solo dal distretto 24 formato da Chiaia, Posillipo e San Ferdinando per i contagi nelle scuole superiori (10 contro 9).