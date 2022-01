Grecia, multe di 100 euro al mese ai No Vax over 60: i soldi verranno destinati agli ospedali Il ministro della salute, Thanos Plevris, ha spiegato che le sanzioni saranno riscosse attraverso l’ufficio delle imposte e l’incasso sarà destinato al finanziamento degli ospedali statali. “Il fattore età è importante a causa del suo impatto sul servizio sanitario pubblico”.

A cura di Davide Falcioni

Il Governo greco ha deciso di adottare il pugno duro verso gli over 60 che non rispettano l'obbligo vaccinale: a partire da febbraio verranno infatti multati di 100 euro al mese fino a quando non si decideranno a farsi iniettare la prima dose. Il ministro della salute, Thanos Plevris, ha spiegato che le sanzioni saranno riscosse attraverso l'ufficio delle imposte e l'incasso sarà destinato al finanziamento degli ospedali statali. "Il fattore età è importante a causa del suo impatto sul servizio sanitario pubblico", ha dichiarato Plevris. L'anno scorso è stato imposto un obbligo di vaccinazione a tutti gli operatori sanitari e a partire dal primo febbraio i certificati di vaccinazione per gli adulti scadranno dopo sette mesi, a meno che il titolare non riceva un'iniezione di richiamo.

Lo scopo del governo del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis è duplice: aumentare il tasso di vaccinazione nel Paese nella fascia più esposta alle conseguenze gravi del contagio e di conseguenza allentare la pressione sulle strutture sanitarie. Attualmente circa 300mila ultrasessantenni non hanno ancora ricevuto neppure una dose di vaccino e una parte dell'esecutivo sta facendo pressione affinché l'obbligatorietà venga estesa anche a chi ha un'età compresa tra i 50 e i 59 anni; per il momento tuttavia non è stata ancora presa una decisione in merito. Circa due terzi dei 10,7 milioni di greci hanno completato il ciclo di vaccinazione mentre la media dell'Unione Europea è di poco superiore al 70%. Il tasso di decessi e ricoveri giornalieri è cresciuto in seguito alla diffusione della variante Omicron, anche se la pressione sugli ospedali per il momento è ancora entro i limiti di guardia