Lombardia, il 32 per cento dei positivi al Covid è ricoverato per altre patologie In Lombardia il 32 per cento dei ricoverati in area medica non critica positivi al Covid non riguardano persone afflitte da polmoniti. Lo ha fatto sapere la Direzione Generale del Welfare.

Immagine di repertorio

Quanti dei pazienti ricoverati e positivi al Covid negli ospedali lombardi presentano i tipici sintomi della polmonite? E quanti invece sono semplicemente risultati positivi al tampone di ingresso nei nosocomi ma ricoverati per altre patologie? La Direzione Generale del Welfare prova a spiegarlo comunicando alcuni dati sulla situazione ospedaliera e dei reparti.

In Lombardia il 32% dei ricoverati positivi è in ospedale per altre patologie

Come comunicato da Dg del Welfare lombarda, il 32 per cento dei ricoveri in area medica non critica positivi al Covid, ovvero 1.033 pazienti su 3.247 (dati aggiornati a due giorni fa), non riguardano persone afflitte da polmoniti. Di queste, il 3 per cento (48 pazienti) è ricoverato in Ginecologia, l'uno per cento (48 pazienti) in Pediatria e un altro uno per cento (39 pazienti) in Psichiatria. Guardando invece alle terapie intensive, viene comunicato come il 12 per cento dei ricoverati contagiati non presenti sintomi da polmonite. Il dato riguarda 32 degenti su 267.

I dati dell'ultimo bollettino: 9.883 contagi e 81 morti

Guardando ai dati dell'ultimo bollettino diramato da Regione Lombardia e Ministero della Salute, quindi, cambia leggermente la lettura del resoconto stilato in rapporto alle ultime 24 ore. In un giorno in Lombardia sono risultate positive al Covid altre 9.883 persone su 68.733 tamponi eseguiti tra rapidi e molecolari. La voce decessi riporta ulteriori 81 vittime, per un totale da inizio pandemia di 35.992 morti. In ospedale, invece, i ricoverati positivi al virus sono 3.649 (dati di oggi): ora sappiamo che di questi, 1.033 non hanno sintomi riconducibili alla malattia provocata dal Coronavirus.