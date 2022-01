In Lombardia vaccinato oltre l’85 per cento del personale scolastico In Lombardia oltre l’85 per cento del personale scolastico ha completato il ciclo di vaccinazione, a doppia o tripla dose, contro il Covid.

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In Lombardia oltre l'85 per cento del personale scolastico ha completato il ciclo di vaccinazione, a doppia o tripla dose, contro il Covid. Lo ha comunicato la Direzione Generale del Welfare regionale in una nota, specificando che "a fronte di una platea di oltre 334.000 soggetti (dati di aprile 2021), in circa 199.000 hanno ricevuto la dose addizionale/booster, ovvero quasi il 60 per cento del totale".

In Lombardia vaccinato più dell'85 per cento del personale scolastico

La Dg del Welfare ha poi aggiunto che 86.850 persone appartenenti alla categoria hanno completato il ciclo con la seconda dose. Il dato è pari a più del 25 per cento del totale. Infine, "più di 4.800 persone attendono la seconda inoculazione, mentre sono circa 700 le persone non vaccinabili perché attualmente infette Covid-19". Sono 43.000 invece i dipendenti del personale scolastico che non hanno ricevuto ancora la prima dose.

Moratti: Oltre sei milioni hanno aderito per la dose booster

In totale, come annunciato dall'assessore al Welfare e vice presidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, in Lombardia hanno aderito alla terza dose, cosiddetta booster, oltre sei milioni di persone. La Moratti ha spiegato che, di questi, "quattro milioni e 400mila hanno già ricevuto la dose cosiddetta booster, 740mila persone in più sono vaccinabili a partire da oggi con la riduzione dell’intervallo di tempo tra conclusione del ciclo primario e la terza dose a 4 mesi, rispetto all’intervallo precedente di 5 mesi". Intanto non si ferma il contagio nella regione governata da Attilio Fontana: nelle ultime 24 ore sono stati registrati ulteriori 45.555 contagi e 55 decessi. Da venerdì 14 gennaio riaprirà l'ospedale in Fiera Milano con il modulo gestito dal Policlinico. Ciò servirà ad allentare la pressione sugli ospedali lombardi.