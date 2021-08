Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: via alla campagna di vaccinazione per i 12-18enni senza prenotazione

Resta alto il numero dei contagi giornalieri in Italia. Nell'ultimo bollettino del Mistero della salute registrati 5.664 nuovi casi e 19 morti covid. Nell'ultima giornata sono stati eseguiti 160.870 test, tra tamponi molecolari e antigenici con il tasso di positività che si attesta al 3,5%. Gli attualmente positivi diventano 128.528 (+2.062), mentre i guariti salgono a quota 4.183.709 (+3.580). La Regione in cui si registra il maggior numero di contagi giornalieri è la Sicilia.Ecco i dati Regione per Regione:

Lombardia: +333

Veneto: +509

Campania: +473

Emilia-Romagna: +551

Piemonte: +202

Lazio: +467

Toscana: +725

Puglia: +184

Sicilia: +946

Friuli-Venezia Giulia: +61

Marche: +160

Liguria: +169

Abruzzo: +76

P.A. Bolzano: +22

Calabria: +250

Sardegna: +275

Umbria: +117

P.A. Trento: +47

Basilicata: +63

Molise: +21

Valle d'Aosta: +13

Contagi e ricoveri covid ancora in crescita ovunque. Il numero di pazienti Covid ricoverati in ospedale in area medica è in totale 3.162 (+61). I posti letto occupati in terapia intensiva sono invece 384 (+12), con 29 ingressi giornalieri. Da oggi via alla campagna di vaccinazione di massa senza prenotazione per i 12-18enni come chiesto dal commissario Figliuolo. Governo chiarisce che Green pass obbligatorio anche nelle mense aziendali e annuncia l'intesa con i sindacati per nuovo Protocollo di sicurezza per la scuola con tamponi gratis solo a chi non si può vaccinare. La campagna vaccinale registra finora oltre oltre 73,7 milioni di dosi e 35,5 milioni di vaccinati completi. Nel mondo 207 milioni di casi e 4,3 milioni di morti. In Giappone record di pazienti in terapia intensiva. In Russia per quarto giorno consecutivo morti superano le 800 unità.