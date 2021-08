La situazione di lunedì 16 agosto sul Coronavirus in Campania In lieve miglioramento il quadro epidemiologico in Campania: i dati dell’ultimo bollettino, diramato nel pomeriggio di ieri, riferiscono di contagi in calo, 473 i nuovi casi; diminuisce anche il tasso di positività, che si attesta al 3,42%. Si registra, infine, anche un calo dei ricoverati, sia in degenza ordinaria che in terapia intensiva.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arrivano leggeri segnali di miglioramento del quadro epidemiologico in Campania: gli ultimi dati, diramati dall'Unità di Crisi regionale nel pomeriggio di ieri, parlano di 473 nuovi casi di contagio da Coronvirus, in notevole diminuzione rispetto alla giornata precedente. Cala, fortunatamente, anche il tasso di positività – il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati – che si attesta al 3,42%. Infine, diminuiscono per fortuna anche i ricoveri, sia nei reparti di degenza ordinaria Covid che in quelli di terapia intensiva: in questi ultimi, si registra un ricovero in meno, mentre in degenza ordinaria sono tre i ricoverati in meno rispetto al giorno precedente.

L'Unità di Crisi: "Servono più posti letto negli ospedali"

La curva del contagio, però, resta alta, così come sono alti – nonostante la lieve diminuzione – i ricoveri negli ospedali, soprattutto nei reparti di degenza ordinaria Covid. Ecco perché l'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale ha scritto ai direttori generali delle Asl e degli ospedali e al governatore campano Vincenzo De Luca per chiedere che venga aumentato il numero di posti letto a disposizione. "La scrivente ritiene necessario allertare i direttori generali circa la necessità di potenziare il numero di posti letto dedicati alla degenza dei pazienti Covid-19" scrive l'Unità di Crisi, secondo la quale servono 30 posti letto in più per ogni Asl.