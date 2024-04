video suggerito

Pitbull aggredisce cagnolino e proprietaria a Pianura, salvati dai passanti. Preso dai veterinari Asl L'aggressione a Pianura, quartiere nord di Napoli. Il pitbull prelevato dai veterinari e portato all'Asl del Frullone.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un pitbull ha aggredito un passante con un cagnolino in strada ieri a Pianura, quartiere nord di Napoli. Il cane, sembra senza padrone, ha assalito inaspettatamente la gente che era in strada. Alcune persone sono riuscire a rinchiuderlo nell'androne di un palazzo, non senza difficoltà. Sul posto, a quanto apprende Fanpage.it da fonti istituzionali, è intervenuto il personale dell'Asl Veterinaria che ha prelevato il pitbull e lo ha trasportato all'Asl del Frullone di Napoli, dove è attualmente custodito sotto osservazione. "Il pitbull è stato preso in custodia – spiegano fonti dell'Asl Napoli 1 Centro a Fanpage.it – in quanto avrebbe aggredito un altro cane nel quartiere napoletano di Pianura. Attualmente è custodito nella sede dell'Asl Veterninaria del Frullone in osservazione. Era un cane senza padrone".

L'aggressione a Pianura, arrivano i veterinari

L'altro cane aggredito, invece, non sarebbe in cura presso l'Asl Veterinaria. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 28 aprile 2024, a Pianura, nei pressi della Quinta Traversa. Secondo alcuni residenti della zona, il pitbull avrebbe attaccato un cagnolino che era a passeggio con la sua padrona. Quest'ultima avrebbe cercato di difenderlo. Altre persone sarebbero accorse, attirate dalle grida e sarebbero riuscite a chiudere il pitbull in un palazzo. Quindi avrebbero chiamato le forze dell'ordine e l'Asl Veterinaria. Quest'ultima sarebbe arrivata sul posto con il proprio personale ed ha poi effettivamente prelevato l'animale che è stato condotto presso l'ospedale Veterinario dell'Asl di Napoli per le cure mediche del caso.

In questi giorni si discute molto dei cani a rischio aggressività e dei modi di gestirli, dopo la morte del bimbo di 13 mesi avvenuta ad Eboli, sbranato da due pitbull. L'Asl Napoli 1 Centro ha organizzato un corso per i proprietari di cani iscritti nel registro regionale per acquisire il patentino.