Donna azzannata alla testa dal suo cane nel Salernitano, salvata da marito e passanti Un pastore tedesco ha azzannato la proprietaria nel giardino di casa a Roccadaspide (Salerno); la donna è stata accompagnata in ospedale, non è grave. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una donna è stata azzannata alla testa dal suo cane a Fonte, frazione di Roccadaspide, in provincia di Salerno; a salvarla sono stati il marito, che era con lei, e alcuni passanti, che sono riusciti ad afferrare il pastore tedesco e ad allontanarlo. È accaduto nel giardino dell'abitazione della vittima, in via Nazionale. La vittima è stata trasferita in ospedale, le sue condizioni non sono gravi.

Azzannata alla testa dal cane a Roccadaspide

Secondo una prima ricostruzione la donna si trovava nel giardino col cane, i motivi dell'aggressione non sono al momento chiari; l'animale le si sarebbe avventato contro all'improvviso, facendola cadere a terra per poi morderla al capo mentre era col volto riverso a terra. Il primo a intervenire è stato il marito, che si trovava a pochi metri, aiutato poi da alcuni passanti che erano in zona. È stato allertato il 118 e, dopo una medicazione della ferita sul posto, la donna è stata trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso di Eboli, dove i medici hanno escluso conseguenze gravi.

A Eboli neonato ucciso da due pitbull

Oggi è stato sepolto, nel cimitero di Salerno, il neonato di 13 mesi ucciso da due pitbull di amici di famiglia ad Eboli. Il piccolo era stato aggredito il 22 aprile mentre era tra le braccia dello zio nei pressi della sua abitazione, nella frazione di Campolongo; inutili i tentativi di salvarlo da parte dell'uomo e della madre, entrambi rimasti feriti. Per la vicenda, su cui indagano i carabinieri della Compagnia locale, sono indagate 5 persone, tra cui la madre, gli zii e i proprietari dei cani. I due pitbull sono stati portati nel canile di Eboli.