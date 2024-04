video suggerito

Camion investe donna nel Salernitano e fugge, vittima muore in ospedale Una 68enne di Cava de’ Tirreni è deceduta per un incidente stradale nel comune del Salernitano; le indagini sono affidate alla Polizia Municipale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

375 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una donna di 68 anni è stata travolta da un camion e subito dopo da un'automobile a Pregiato, frazione della periferia di Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno; soccorsa e accompagnata in ospedale d'urgenza, è deceduta poco dopo. Sull'accaduto indaga la Polizia Municipale, la dinamica è in fase di accertamento, una prima ricostruzione è stata effettuata sulla scorta delle testimonianze raccolte sul posto; al vaglio la possibilità che ulteriori elementi possano arrivare dalle registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza.

La vittima, originaria di Cava de' Tirreni, secondo il racconto di alcuni dei presenti stava attraversando la strada in via Aniello Salsano quando è stata colpita dall'autoarticolato e nell'impatto è finita sulla carreggiata. Il conducente del mezzo pesante, dopo l'investimento, non si è fermato per prestare soccorso ma si è, invece, rapidamente allontanato. Pochi istanti dopo, mentre la donna era ancora a terra tramortita, è sopraggiunta un'altra automobile, guidata da un residente del posto che non è riuscito ad evitare l'impatto. La vittima è stata trasportata al San Giovanni di Dio e Ruggi ‘Aragona di Salerno, dove i sanitari non hanno però potuto fare nulla per salvarla: è deceduta poco dopo.

Il pm di turno ha disposto l'autopsia, l'utilitaria che ha colpito la vittima dopo il camion è stata sequestrata per ulteriori accertamenti. Nella zona, nelle immediate vicinanze del punto dell'incidente, sarebbero attive alcune telecamere di sorveglianza che potrebbero avere ripreso il momento dell'impatto o potrebbero aiutare a identificare e quindi a rintracciare il camion descritto dai testimoni.