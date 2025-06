video suggerito

“Il cane non può stare in spiaggia”, scoppia lite tra bagnanti: 36enne in ospedale nel Salernitano Acceso litigio tra due uomini sulla spiaggia di Castellabate (Salerno): un 64enne ha picchiato un 36enne che si era lamentato per la presenza del cane, vietata da un’ordinanza comunale. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Quel cane, lì, non avrebbe potuto starci: la sua presenza contravveniva ad una ordinanza comunale che vieta l'accesso degli animali alla spiaggia libera. Ma il proprietario, un 64enne, non voleva saperne. Così, quando un altro bagnante glielo ha fatto notare, è prima nata una discussione e poi lo ha aggredito, causandogli ferite che hanno reso necessario l'intervento del 118. È successo a Lago, frazione marina di Castellabate, in provincia di Salerno, protagonisti due uomini della provincia di Napoli.

Il litigio ha coinvolto un 64enne, che era arrivato sulla spiaggia libera accompagnato dall'animale, e un 36enne, anche lui su quel tratto di litorale per passare una giornata al mare. Tutto sarebbe partito quando il più giovane si sarebbe lamentato della presenza del cane, richiamando l'ordinanza emessa dal Comune di Castellabate in merito alla presenza degli animali sulle spiagge libere. Gli animi si sarebbero rapidamente scaldati e si sarebbe passati dalle parole ai fatti: il 64enne ha aggredito l'altro e lo ha ferito. L'uomo è stato soccorso sul posto ed è stato accompagnato al Pronto Soccorso per accertamenti; le sue condizioni non sarebbero gravi.

In spiaggia, intanto, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale per le verifiche del caso. Che hanno appurato che, in effetti, l'ordinanza era stata violata: il 64enne è stato multato per avere ignorato il divieto previsto dal regolamento comunale.