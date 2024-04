Cade in un dirupo per 60 metri insieme al suo cagnolino: salvati dai vigili del fuoco

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Brutta avventura per un uomo e per il suo cagnolino che, nel pomeriggio di ieri, martedì 16 aprile, sono precipitati in un dirupo per circa 60 metri: è accaduto a Pontelatone, nella provincia di Caserta. Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto: l'uomo e il cucciolo di cane stavano passeggiando su un sentiero adiacente a un corso d'acqua quando sono precipitati entrambi nel burrone.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, tra cui una del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale). I vigili del fuoco, dopo essersi addentrati nella folta vegetazione che circondava il dirupo, si sono calati per circa 60 metri e, dopo aver assicurato l'uomo e il cagnolino, li hanno tirati su.

L'uomo, che presentava varie ferite ed escoriazioni, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, intervenuti nel frattempo anch'essi sul posto, mentre il cagnolino, seppur molto spaventato dall'accaduto, è stato trovato in buone condizioni di salute.