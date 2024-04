La sede dei vigili del fuoco di Afragola si illumina di blu per l’autismo La sede dei vigili del fuoco di Afragola illuminata di blu per l’autismo. “I vigili del fuoco impegnati spesso nella ricerca di persone scomparse affette da autismo” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La sede dei vigili del fuoco di Afragola, nel Napoletano, si illumina di blu per l'autismo. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, che si è svolta ieri, martedì 2 aprile 2024, il Comando dei vigili del fuoco di Napoli si è impegnato in una speciale iniziativa di sensibilizzazione. Dalle ore 20,00, il "castello di manovra" del distaccamento Vigili del fuoco di Afragola si è tinto di blu, simbolo internazionale della consapevolezza sull'autismo. I vigili del fuoco sono spesso impegnati nelle ricerche di persone con autismo scomparse. La diffusione della conoscenza dell'autismo tra i cittadini può aiutare a ritrovarle.

Questa iniziativa vuole mettere in luce l'importanza del riconoscimento e della comprensione dell'autismo, una condizione che tocca molte famiglie e individui. I vigili del fuoco, spesso coinvolti in operazioni di "Ricerca Persone", sottolineano la necessità di una maggiore informazione sulle caratteristiche comportamentali delle persone con autismo, per aumentare l'efficacia degli interventi di soccorso.

La scomparsa di persone affette da autismo è un evento che i vigili del fuoco affrontano regolarmente, e una cittadinanza informata può fare la differenza nel garantire un esito positivo nelle ricerche. Con la loro azione, i vigili del fuoco di Napoli non solo mirano a migliorare il servizio offerto alla comunità ma anche a esprimere solidarietà e supporto alle famiglie e alle persone che vivono con l'autismo.

Leggi anche Le condizioni igieniche della caserma Tuscolana 2 dei vigili del fuoco a Roma

L'obiettivo è quello di contribuire alla costruzione di una società più inclusiva e sensibile. L'illuminazione blu del "castello di manovra" è un gesto simbolico che spera di accendere nei cuori dei cittadini la luce dell'empatia e della comprensione, per un futuro in cui tutti possano sentirsi parte di una comunità che si sostiene a vicenda.