La Libreria Mondadori in Galleria Umberto a Napoli verso la riapertura a metà luglio Ok alla documentazione antincendio dei Vigili del Fuoco per la struttura di medie dimensioni. Si aspetta solo l'autorizzazione del Suap del Comune.

A cura di Pierluigi Frattasi

La nuova libreria Mondadori in Galleria Umberto I a Napoli

La libreria Mondadori in Galleria Umberto a Napoli verso la riapertura a metà luglio, dopo due mesi di stop. C'è l'ok dei vigili del fuoco per la sicurezza antincendio della nuova Scia, (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) necessario per aprire. Adesso manca solo l'autorizzazione degli uffici comunali dello Sportello Unico delle Attività Produttive, che dovrebbe arrivare la prossima settimana. Poi, la libreria potrà finalmente riaprire i battenti.

Ok all'apertura per i vigili del fuoco

Si tratta dello store di Mondadori più grande d'Italia. La libreria era stata chiusa in via provvisoria dalla Polizia locale il 18 maggio scorso, a poche ore dall'inaugurazione, perché la Scia, la segnalazione di inizio attività, doveva essere perfezionata. In pratica, era stata richiesta l'autorizzazione per un esercizio di vicinato non alimentare locale di 250 metri quadrati, mentre la libreria ne misura invece circa 1.200. In questi mesi, le attività amministrative per rimettere a posto la situazione non si sono mai fermate e ci sono stati anche confronti a Palazzo San Giacomo con l'amministrazione comunale.

Si aspetta l'autorizzazione del Comune

Il 12 giugno scorso sono stati approvati i nuovi progetti dal Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli e recentemente è arrivato anche l'ok dei caschi rossi per la sicurezza antincendio all'avvio dell'attività commerciale per i locali fino a 1500 metri quadrati. Quella, insomma, per una struttura di medie dimensioni. Una volta arrivata l'autorizzazione del Suap, la libreria Mondadori potrà aprire. Il Comune all'epoca aveva sostenuto di aver spiegato la procedura. Ma evidentemente era sorto un fraintendimento. La libreria era stata inaugurata pubblicamente il 18 maggio. Ma ad un controllo della Polizia locale era emersa questa necessità di modificare la Scia. La Scia precedente presentata per l'attività di esercizio di vicinato era stata così dichiarata inefficace ed è stato necessario rifare la richiesta per la struttura di medie dimensioni.