Terremoto a Napoli oggi 18 luglio, violenta scossa ai Campi Flegrei di magnitudo 4: avvertita dalla popolazione

Trema la terra a Napoli, terremoto ai Campi Flegrei oggi 18 luglio: forte scossa di magnitudo 4 alle ore 9:14 avvertita dalla popolazione in città e provincia. L’epicentro del sisma in zona Dazio a Pozzuoli. In corso sciame sismico: stop alla circolazione sulle linee Cumana e Circumflegrea, ritardi su linee AV, Intercity e Regionali.

Terremoto a Napoli oggi 18 luglio alle 09.14.

Una violenta scossa di terremoto in zona Campi Flegrei è stata avvertita oggi, venerdì 18 luglio, intorno alle ore 09:14 a Napoli e in provincia. Secondo i dati dell'Osservatorio vesuviano, sede di Napoli dell'Ingv, la magnitudo è di 4 con epicentro in mare in zona Dazio-Pozzuoli e a una profondità di 2.4 km.

Tra i quartieri in cui il sisma è stato maggiormente sentito si segnalano Bagnoli, Agnano, Soccavo, Fuorigrotta, Colli Aminei, Posillipo, Pianura e Vomero, e fino a Secondigliano, e poi anche a Quarto e Pozzuoli. È al momento in corso uno sciame sismico (cominciato alle 08:51 di oggi): nei minuti successivi alla prima violenta scossa ne sono state registrare almeno una decina, tra cui 5 tra le 09:33 e le 09:36, di minore entità. Al momento non si registrano danni a cose o persone ma i vigili del fuoco, che hanno ricevuto decine di segnalazioni, stanno effettuando verifiche su un solo edificio.

Stop alle linee Cumana e Circumflegrea e ritardi su AV, Intercity e Regionali

Intanto, è stata interrotta la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea. Lo stop è stato deciso per permettere le necessarie verifiche tecniche sulle due linee che collegano il centro di Napoli con i comuni dei Campi Flegrei. Lo rende noto Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania. Treni in ritardo anche sulle linee regionali di Trenitalia: la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale nel nodo di Napoli per verifiche tecniche. Trenitalia informa che "i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi".

Evacuata la sede di Fuorigrotta della Federico II

Evacuata, inoltre, la sede della Federico II di ingegneria a Fuorigrotta: l'università è stata sgomberata per ragioni di sicurezza. Tanti i commenti lasciati sui social dagli utenti, spaventati dal terremoto, i quali parlano di una scossa "sussultoria e ondulatoria". "È stata davvero fortissima e lunghissima. Per la prima volta ho temuto che venisse giù il palazzo", ha scritto tra gli altri una donna. Molte persone sono scese in strada.

L’ultimo evento sismico particolarmente rilevante registrato ai Campi Flegrei risale al 30 giugno scorso, quando si registrò un terremoto di magnitudo 4,6 verificatosi alle 12.47 in zona Bacoli. Stessa magnitudo di quella registrata la notte dello scorso 13 marzo, la più violenta degli ultimi 40 anni, da quando il fenomeno è misurato scientificamente.