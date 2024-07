video suggerito

Cadavere di un uomo nel fiume Volturno: recuperato dai vigili del fuoco, si indaga Il corpo, che non è ancora stato identificato, è stato avvistato da un pescatore e poi recuperato dai vigili del fuoco: indagini in corso per accertare le cause della morte.

A cura di Valerio Papadia

Il cadavere di un uomo, che non è ancora stato identificato, è stato recuperato nella serata di oggi, venerdì 12 luglio, nel fiume Volturno, nel Casertano. È stato un pescatore, intorno alle 19, ad avvistare il corpo e ad allertare le autorità: sul posto, nel Comune di Santa Maria la Fossa, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, che hanno avviato le operazioni di recupero del cadavere.

In supporto, è intervenuta anche una squadra con gommone del Soccorso Fluviale dalla sede centrale del Comando Provinciale di Caserta: i vigili del fuoco, una volta raggiunto il cadavere, lo hanno trasportato a riva per il prosieguo delle indagini, affidate alle forze dell'ordine, intervenute anch'esse sul posto. Come detto, l'identità della vittima non è ancora stata accertata, così come non sono ancora note le cause della morte, che potranno essere individuate con precisione dopo l'autopsia.