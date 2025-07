video suggerito

Incendio in un bosco del Casertano, trovato un cadavere dai vigili del fuoco intervenuti Incendio in località San Martino, nel comune di Sessa Aurunca: i vigili del fuoco trovano anche un corpo semicarbonizzato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’incendio visto da una zona limitrofa dall’intervento dei vigili del fuoco

Il corpo di un uomo semicarbonizzato è stato trovato dai vigili del fuoco all'interno di un'area boschiva in località San Martino, nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, durante le operazioni di spegnimento di un incendio che si è sviluppato in zona. L'incendio ha riguardato un'area vasta circa 10 ettari, tanto che sul posto è dovuto intervenire un D.O.S. (Direttore Operazioni di Spegnimento) per coordinare il tutto e i lanci dei mezzi aerei.

L’intervento dei vigili del fuoco in Località San Martino, nel comune di Sessa Aurunca

Il corpo è stato ritrovato durante le operazioni di spegnimento di un uliveto. L'uomo era riverso a terra ed è stato trovato semicarbonizzato: sul posto sono intervenute le forze dell'ordine ed un'ambulanza. Operazioni in corso per identificare il corpo e per i rilievi. Intanto, l'incendio è ancora in fase di spegnimento da parte dei vigili del fuoco.