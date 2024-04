Cane cade nel canale della diga di Suio e si fa trovare coi guaiti, salvato dai pompieri

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Un cane cade nel canale della Diga di Suio, ma riesce a farsi ritrovare grazie ai suoi guaiti che attirano l'attenzione di un passante. Il povero animale lotta disperatamente per la vita tra i flutti, bloccato tra arbusti e sterpaglie, ferito ed in visibile difficoltà. Ma a salvarlo ci pensano i vigili del fuoco del Comando di Caserta che arrivano sul posto e riescono a trarlo in salvo e a consegnarlo al servizio veterinario. L'incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle ore 11,00, in località Maiano, nei pressi della diga di Suio nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.

L'incidente alla Diga di Suio di Sessa Aurunca

Sul posto si è recata una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Teano. I pompieri sono stati allertati da un residente della zona che aveva sentito i lamenti del cane all'interno di un canale. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco si sono subito calati nel canale pieno di acqua.

Il cane salvato dai pompieri

Qui hanno ritrovato un cane, di razza "Corso" e di colore bianco, che era bloccato tra arbusti e sterpaglie. L'animale era ferito ed in visibile difficoltà. Dopo aver liberato il cane, i Vigili del Fuoco lo hanno portato fuori dal fosso e lo hanno consegnato al servizio veterinario di Pignataro Maggiore. Il personale sanitario ha sottoposto il cane alle cure del caso e l'animale ora sta bene ed è in salute.