Sciame sismico in corso nei Campi Flegrei, 61 scosse di terremoto in 11 ore

A cura di Valerio Papadia

È ancora in corso lo sciame sismico che ha colpito, a partire dalla mezzanotte di oggi, martedì 7 maggio, la caldera dei Campi Flegrei: la scossa più significativa si è registrata alle ore 3.47 e ha avuto una magnitudo di 3.2 della scala Richter. Il Comune di Pozzuoli, città epicentro dei terremoti nonché del fenomeno bradisismico, sta costantemente aggiornando, sui social, la cittadinanza; è stata proprio l'amministrazione comunale flegrea a comunicare che, dalla mezzanotte e fino alle ore 11, sono state ben 61 le scosse di terremoto, aventi una magnitudo superiore allo zero, che si sono susseguite nell'area dei Campi Flegrei.

Facendo un calcolo elementare, questo significa che, dalle prime luci di oggi, si sono registrate circa 5,5 scosse di terremoto ogni ora. Oltre a quella di magnitudo 3.2, nei Campi Flegrei oggi si sono registrate anche scosse di magnitudo 2.9, 2.2 e 2, che sono state distintamente avvertite dalla popolazione.

"In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno" scrive l'amministrazione puteolana sui social. Il sindaco Gigi Manzoni, invece, in un post pubblicato sulla sua pagina, ha voluto tranquillizzare i cittadini, in particolare coloro che chiedevano la chiusura delle scuole, asserendo che gli edifici scolastici siano invece i luoghi più sicuri in caso di terremoto.