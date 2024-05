video suggerito

Due pitbull aggrediscono un anziano e il suo cagnolino nel Napoletano: l’uomo ferito in ospedale Aggressione in via Manzoni a San Giorgio a Cremano. Il sindaco Giorgio Zinno: “Denunciato e multato il proprietario dei cani”. La vittima portata all’Ospedale del Mare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo anziano aggredito in strada da due pitbull senza guinzaglio, mentre passeggiava tranquillamente con il suo cagnolino – correttamente tenuto al guinzaglio. È accaduto ieri mattina, mercoledì 8 maggio 2024, attorno alle ore 8,50, in via Manzoni a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Quando ha visto i due pitbull avventarsi sul suo cane, il proprietario ha cercato di difenderlo in tutti i modi. È rimasto ferito alle mani e anche il cagnolino ha riportato ferite varie. Per fortuna, l'uomo è stato salvato dall'intervento degli agenti della Polizia Locale che si trovavano a passare di lì in quel momento. L'anziano è stato trasportato in ospedale per le cure mediche del caso. A raccontare l'episodio di San Giorgio a Cremano è il sindaco , Giorgio Zinno, con un post su Facebook. Secondo il primo cittadino, i due pitbull sarebbero stati senza guinzaglio, accompagnati da un dogsitter che era in procinto di farli salire sulla sua auto. Il proprietario dei cani è stato denunciato e sanzionato.

Il sindaco di San Giorgio a Cremano: "Proprietario denunciato e multato"

Solo il 23 aprile scorso, ad Eboli, si è consumata una tragedia, nella quale un bimbo di 13 mesi è stato sbranato da due pitbull. I due cani, portato poi in un centro di Caserta, non saranno abbattuti, ma rieducati. L'attenzione sulla questione è molto alta. A lanciare l'allarme è il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, che ha spiegato tutta la vicenda in un post su Facebook, ringraziando anche gli agenti dei caschi bianchi che sono intervenuti evitando il peggio:

Cari concittadini – scrive Zinno – nell’ambito delle attività di controllo del territorio, questa mattina i nostri agenti di Polizia Municipale sono intervenuti in via Manzoni, durante un’aggressione da parte di due pitbull nei confronti di un anziano che portava in giro il proprio cane.L’episodio è avvenuto intorno alle 8.50. In strada vi erano diverse pattuglie di Polizia Municipale, impegnate in attività di controllo e pronte a sorvegliare sulla interdizione al traffico nella strada che di lì a breve si sarebbe popolata di bambini per il Giorno del Gioco.Dalla ricostruzione dell’episodio, i due pitbull sarebbero usciti senza guinzaglio dalla casa del proprietario con un dogsitter pronto a farli salire in auto, quando avrebbero incrociato l’anziano in compagnia del suo cane di piccola taglia e si sarebbero scagliati contro l’animale che invece era regolarmente tenuto al guinzaglio.

Poi aggiunge:

Immediato e istintivo l’intervento dell’anziano che ha cercato di dividere gli animali e sedare la zuffa tra cani, ma sarebbe stato a sua volta aggredito dai pitbull. Grazie alla presenza degli agenti di polizia municipale che hanno tentato di fermare i cani, l’anziano è stato soccorso dal 118 e portato all’Ospedale Maresca dove è stato medicato con diversi punti su entrambe le mani.Anche il suo cane è stato portato d’urgenza in una clinica veterinaria e si trova ancora sotto osservazione e speriamo quanto prima di avere notizie positive.Il proprietario dei due pitbull è stato denunciato per omessa custodia e gli è stata elevata una sanzione per violazione alle ordinanze previste sulla custodia degli animali e al regolamento sul benessere degli animali, approvato in Consiglio comunale. L’episodio avrebbe potuto avere un epilogo peggiore se non fossero intervenuti i nostri agenti di polizia municipale.

"Vanno rispettate le regole"

Zinno interviene anche per ribadire un concetto: i cani vanno accuditi con rispetto e attenzione:

È un dovere da parte dei proprietari dei cani rispettare le regole e assicurare la tutela e sicurezza degli animali e delle persone.Vista la presenza di un regolamento comunale con regole ben precise sul possesso degli animali, tra cui quella che prevede il divieto per chiunque di lasciare liberi o non custodite con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia, non vi sarà mai alcuna forma di tolleranza per chi non mette in atto comportamenti adeguati e al contrario, mette in pericolo la comunità.