video suggerito

Bimbo ucciso dai pitbull a Eboli: “Sembravano impazziti, lo hanno strappato dalle braccia dello zio” Feriti anche lo zio e la mamma. La tragedia davanti agli occhi del nonno. Colta da malore la proprietaria dei cani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

317 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

"Lo hanno ucciso strapazzandolo come una bambola di pezza con cui giocare. I cani sembravano impazziti, non lo lasciavano. Abbiamo fatto tutto il possibile per salvarlo ma non ci siamo riusciti". A parlare è Giuseppe, uno degli zii del bimbo di 13 mesi sbranato da due pitbull ieri mattina a Eboli, in provincia di Salerno. Giuseppe, uno dei fratelli della mamma del piccolo, stava dormendo in casa, quando è avvenuta la tragedia, ma le urla della sorella lo hanno svegliato, secondo quanto raccontato ieri a Il Mattino e a La Repubblica, ed è subito sceso nel cortile per capire cosa stesse accadendo.

"Mio fratello Simone era steso per terra nel cortile con i cani attorno", racconta Giuseppe a Il Mattino, che quando è giunto sul posto ha visto il bimbo già a terra, preda dei due cani. L'altro zio, Simone, aveva in braccio il bimbo, avvolto in una coperta, quando sarebbe stato sorpreso dai due cani. "Il cane più grande aveva fatto cadere a terra mio fratello – prosegue Giuseppe – e poi, insieme all’altro cane, stava azzannando il bimbo che è morto subito. Ho cercato di soccorrere mio nipote e mio fratello. I pitbull hanno attaccato anche me cercando di mordermi".

"Abbiamo colpito i pitbull con dei bastoni"

Quindi, il tentativo disperato di allontanare i cani. "Abbiamo colpito i pitbull con dei bastoni – riprende Giuseppe – e dopo un po’ sono riuscito a chiudere uno dei due cani in una stanza, ma l’altro era completamente impazzito. Questi due cani sono fratelli e un po’ di tempo fa uccisero il loro padre. La zampa di quello più grande è grossa come la mia mano".

Leggi anche Bimbo azzannato e ucciso da pitbull a Eboli. I cani al servizio sanitario per decidere se abbatterli o no

La tragedia si è consumata in una manciata di minuti, attorno alle ore 8,20 del mattino di ieri, lunedì 23 aprile 2024. La villetta di due piani dove è avvenuta si trova nella periferia di Eboli, una zona di campagna, in via Caracciolo, a Campolongo, nei pressi della litoranea. La mamma del bimbo, secondo quanto appreso, doveva accompagnare la sorellina a scuola. Quando all'improvviso è accaduta l'aggressione. Anche lei ha cercato di proteggere il piccolo ed è rimasta ferita ad una gamba. Ferito alla gamba anche il fratello Simone, che ha cercato in tutti i modi di salvare il bimbo. Sulla vicenda è aperta una inchiesta della Procura della Repubblica di Salerno, che ha affidato le indagini ai carabinieri. La salma del bambino è stata sequestrata e trasferita all’obitorio dell’ospedale di Eboli dove domani verrà eseguito l'esame autoptico. Solo dopo si potranno celebrare i funerali. I due pitbull, nel frattempo, sono stati prelevati dai veterinari dell’Asl di Salerno e portati in un canile a Caserta dove degli esperti ne valuteranno aggressività e pericolosità.

La tragedia davanti agli occhi del nonno

La tragedia si è consumata davanti agli occhi del nonno Francesco, papà della mamma, che gestisce un bar poco distante e che ha assistito alla terribile scena. "Il cancello era chiuso – ha raccontato a La Repubblica – e non sono riuscito a entrare. Ho assistito alla tragedia senza poter fare nulla, guardando tra le sbarre del cancello. I miei figli hanno provato a fermare i cani bastonandoli alla testa ma non c’è stato nulla da fare. Mio figlio, quello che aveva il bambino in mano, quando ha visto i cani agitati, ha alzato il piccolo per sottrarlo ai pitbull ma uno di loro ha tirato la coperta del bambino e mio figlio è caduto ed è caduta anche mia figlia che si è ferita a una gamba".

La zia del bimbo: "I cani non conoscevano il piccolo"

La zia del bimbo, Milena, sorella della mamma, ha parlato con i giornalisti, come riportato da Fanpage.it:

"I cani non conoscevano il bambino e forse hanno creduto che il piccolo potesse rappresentare un pericolo per loro. Sono giunta a casa dove è accaduta la tragedia ed i cani erano già stati chiusi in una stanza. Mi sorella Paola mi ha detto che i pitbull hanno sbranato mio nipote e c’erano anche gli altri miei due fratelli. Il padre di mio nipote non c’era quando è accaduta la tragedia".

La proprietaria dei cani colta da malore

I cani, secondo le prime ricostruzioni, appartengono ad un'altra famiglia del posto. La proprietaria avrebbe anche altri due pitbull. Ieri la donna, attorno alle ore 13,00, è stata colta da malore ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 del Vopi che erano già sul posto. Quindi, è stata trasportata all’ospedale Santa Maria Addolorata di Eboli per accertamenti.

L'avviso davanti alla porta della villetta di Eboli / foto Fanpage.it