video suggerito

Domani i funerali del bimbo di 13 mesi ucciso da due pitbull a Eboli Si terranno domani, giovedì 25 aprile, i funerali del bambino di 13 mesi attaccato e ucciso da due pitbull nel giardino di casa a Eboli, in provincia di Salerno. Proclamato il lutto cittadino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Si svolgeranno domani, giovedì 25 aprile alle ore 11, nella chiesa dei Santi Giuseppe e Fortunato in Aversana, a Battipaglia, i funerali del bambino di soli 13 mesi attaccato e ucciso da due pitbull a Eboli, nella provincia di Salerno. Oggi la salma del piccolo è stata restituita alla famiglia, che così potrà procedere alle esequie, dopo che sul corpo è stata effettuata l'autopsia. Stando a quanto si apprende, la famiglia del bimbo aveva manifestato la volontà di seppellirlo nel cimitero di Salerno; il sindaco Vincenzo Napoli ha accolto la richiesta, firmando proprio stamattina una delibera in tal senso.

A Eboli proclamato il lutto cittadino per i funerali del bimbo

E così domani, giovedì 25 aprile, come disposto dal sindaco Mario Conte, a Eboli sarà lutto cittadino. "Quando si terranno i funerali la città di Eboli si fermerà per dare l'ultimo saluto al piccolo. Stamani ho incontrato il nonno, ancora sconvolto e distrutto. Nessuno si spiega come sia potuto accadere. Tutto si è verificato in qualche istante. Una scena violentissima" ha detto il primo cittadino.

Indagati i proprietari dei pitbull e la mamma e lo zio del piccolo

Intanto proseguono le indagini della Procura di Salerno per fare piena luce sulla tragedia occorsa il 22 aprile scorso. Nel registro degli indagati sono stati iscritti i proprietari dei due pitbull che hanno azzannato il bambino, nonché la madre – rimasta ferita nel tentativo di difendere il figlio – e lo zio del piccolo, in braccio al quale si trovava al momento della tragedia. L'ipotesi di reato è quella di concorso in omicidio colposo per omessa custodia degli animali.