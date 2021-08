Covid Campania, aumentano i ricoveri. L’Unità di Crisi: “Servono 30 posti letto in più in ogni Asl” Alla luce della crescita dei contagi da Coronavirus e dei ricoveri, l’Unità di Crisi della Regione Campania ha scritto ai direttori generali delle Asl e degli ospedali e all’amministrazione regionale, chiedendo che si mettano a disposizioni più posti letto nei reparti Covid dedicati. Secondo l’Unità di Crisi, servono 30 posti letto in più in ogni Asl.

A cura di Valerio Papadia

La soglia di allerta non è ancora stata superata, per fortuna, ma con l'aumento dei contagi da Coronavirus ormai costante, in Campania aumentano anche i ricoveri, soprattutto quelli nei reparti di degenza ordinaria (mentre quelli nelle terapie intensive rimangono tutto sommato stabili). L'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale ha così scritto ai direttori generali delle Asl e degli ospedali campani impegnati nella lotta al Coronavirus e al presidente della Regione Campania, chiedendo che vengano aumentati i posti letto di degenza dedicati proprio ai malati che hanno contratto la Covid-19. Secondo l'Unità di Crisi, come si legge nella nota, servirebbero 30 posti letto in più per ogni Asl.

"Alla luce delle analisi effettuate in merito ai dati sui posti letto Covid-19, per il tramite della piattaforma regionale dedicata, analizzando l'andamento epidemiologico della fase pandemica, la scrivente ritiene necessario allertare i direttori generali circa la necessità di potenziare il numero di posti letto dedicati alla degenza dei pazienti Covid-19" si legge nella nota inviata ai direttori generali dei nosocomi e al governatore De Luca. "Fatte salve quindi le attività ordinarie programmate – si legge ancora nella nota – ed al fine di prevenire ogni prossima evoluzione di occupazione dei posti letto Covid-19, si invitano le SS.LL. a rendere disponibili, in tempi brevi, ulteriori 30 posti letto di degenza dedicati ai pazienti Covid-19 per ogni Azienda sanitaria.