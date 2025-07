Napoli, entra nel locale, ruba una borsa e scappa: ripreso dalle telecamere di videosorveglianza Le immagini dell’impianto di sicurezza pubblicate dal deputato Borrelli (AVS): il colpo dura pochissimi secondi. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un furto velocissimo, durato pochi secondi: entra, ruba una borsa, e scappa. Quello di cui forse non era a conoscenza è che all'esterno vi fossero delle videocamere di sorveglianza che hanno ripreso il tutto. I titolari hanno poi inviato tutto a Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, che le ha ripubblicate sui propri canali social. Il locale in questione è il Planet di Fuorigrotta, su viale Kennedy, zona centralissima del quartiere occidentale del capoluogo partenopeo.

Dalle immagine si vede una persona arrivare nel locale e, pochi secondi dopo, uscire con in mano una borsa, scappando a passo veloce. Poco dopo escono anche alcune persone, che sembrano cercarlo, ma l'uomo si è già dileguato. "Questo tizio è entrato nel mio locale, il Planet, e ha rubato la borsa di mia moglie dal tavolo. Ho immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri", ha commentato il titolare nel rivolgersi a Borrelli, che a sua volta ha commentato la vicenda: "Siamo davanti all’ennesima dimostrazione di quanto sia diventato facile, per delinquenti abituali, agire indisturbati anche in luoghi pubblici e frequentati. Episodi come questo, in cui un ladro entra come se nulla fosse in un locale e fugge con la refurtiva, sono inaccettabili. È evidente", ha proseguito Borrelli, "che manca il timore della legge. Servono più controlli, ma soprattutto serve un cambio culturale e istituzionale: la tolleranza zero verso ogni forma di delinquenza. La nostra solidarietà va ai titolari del Planet e a tutti i commercianti e lavoratori onesti che ogni giorno devono convivere con l’insicurezza crescente. Napoli merita rispetto e protezione".