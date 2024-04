video suggerito

Patentino per i proprietari di cani in Campania: come si fa il corso contro il rischio aggressività L’Asl Napoli 1 e il Comune di Napoli organizzano un corso per il patentino per gestire i cani a rischio aggressività: come funziona e come iscriversi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

In Campania arriva il patentino per i proprietari di cani a rischio aggressività iscritti nell'apposito registro. Si tratta di un corso di formazione di due giorni, 29 e 30 giugno 2024, organizzato e gestito dall'Asl Napoli 1 Centro e dal Comune di Napoli. Le lezioni saranno svolte dal Centro di Riferimento regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (C.R.I.U.V.), che ha sede nel Presidio Ospedaliero Veterinario al Frullone.

Il registro è depositato presso l'Anagrafe regionale degli animali. L'iscrizione non dipende dalla razza del cane (come pitbull o rottweiler), ma dalla valutazione comportamentale che viene fatta dai medici veterinari dell'azienda sanitaria provinciale appositamente formati. L'Asl, se lo ritiene necessario, poi, può attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della sua corretta gestione da parte del proprietario o del detentore.

Il patentino per proprietari di cani a rischio aggressività

In questi giorni, dopo la morte del bimbo di 13 mesi sbranato da due pitbull a Campolongo, frazione di Eboli, si discute molto del patentino per i proprietari di cani. Il C.R.I.U.V., in collaborazione con la U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università, ASL Napoli 1 Centro ed il Centro Comunale di accoglienza per cani – Ufficio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio del Comune di Napoli ha deciso di proporre un Percorso formativo dal Titolo: "Il Patentino: percorso formativo per proprietari di cani".

Leggi anche Bambino ucciso da pitbull a Eboli, indagati i proprietari dei cani e anche mamma e zio del piccolo

Il Corso è erogato secondo quanto previsto dalla ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013: Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dalla aggressione dei cani e dalla Legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 "Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo" Regolamento Regionale 2 febbraio 2021 numero 1.

Chi può partecipare al corso dell'Asl

IIl Corso è rivolto a 40 partecipanti di cui:

– 20 posti riservati alle AASSLL della Regione Campania che provvederanno a fornire i nominativi di proprietari di cani iscritti nel Registro cani a rischio elevato di aggressività;

– 20 posti riservati a cittadini maggiorenni residenti in Campania in possesso di un cane o intenzionati ad adottare un cane che invieranno la modulistica predisposta entro i termini indicati e che saranno selezionati in base all’ordine progressivo di invio della domanda di iscrizione.

Ci si può iscrivere inviando la modulistica predisposta compilata e formata (IN STAMPATELLO) all’indirizzo email: criuv.formazione@aslnapoli1centro.it entro il 15 giugno 2024. I candidati saranno ricontattati a mezzo email. Per avere tutte le informazioni e per ulteriori comunicazioni è consigliato visitare il sito dell'Asl.

Cosa si studia per avere il patentino

Il corso si dovrebbe tenere nelle giornate del 29 e 30 giugno 2024. Tra le varie materie di studio il comportamento del cane, gli errori di comunicazione tra uomo e cane, il benessere del cane e il cane buon cittadino, il comportamento aggressivo: prevenzione, gestione e riabilitazione comportamentale.