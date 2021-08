Covid Campania, 183 nuovi contagi e 6 morti: bollettino di lunedì 16 agosto Sono 183 i nuovi casi positivi in Campania nelle ultime 24 ore: lo ha comunicato l’Unità di Crisi della Protezione Civile regionale. Altri sei i decessi, di cui quattro nelle ultime 48 ore. Aumentano ancora i ricoveri: 333 persone ospedalizzate per Covid in Campania, tra terapie intensive (15) e degenza ordinaria (317).

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Resta stabile le curva del contagio in Campania: sono 183 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania, nel consueto bollettino giornaliero. I deceduti sono sei: quattro nelle ultime 48 ore, altri due erano deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Sale anche la pressione sugli ospedali: 333 le persone ricoverate nei nosocomi campani, di cui 15 in terapia intensiva e 317 nei posti di degenza ordinaria.