Bollettino Coronavirus Italia, oggi 3.674 casi e 24 morti: i dati di lunedì 16 agosto Sono 3.674 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono i dati che emergono dal bollettino sul Covid rilasciato oggi, lunedì 16 agosto, dal ministero della Salute. I morti sono stati 24. La Regione con il maggior numero di contagi giornalieri è la Sicilia.

A cura di Davide Falcioni

Sono 3.674 i nuovi casi di Coronavirus diagnosticati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 5.664 ). Le infezioni accertate nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia sono state 4.444.338. Nell’ultima giornata i test eseguiti, tra tamponi molecolari e antigenici, sono stati 74.021: il tasso di positività si attesta al 4,9%. I morti nell’ultima giornata sono stati 24 , per un totale di 128.456 decessi dall’inizio dell’emergenza Covid-19 in Italia. Questi sono i dati che emergono dal bollettino di oggi, lunedì 16 agosto, pubblicato dal ministero della Salute. Gli attualmente positivi diventano 128.696 (+168), mentre i guariti salgono a quota 4.187.186 (+3.477). La Regione in cui si registra il maggior numero di contagi giornalieri è la Sicilia.

I nuovi casi Regione per Regione

Sono 3.674 in totale i contagi registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Qui di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l’incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +138 Veneto: +291 Campania: +183 Emilia-Romagna: +458 Piemonte: +97 Lazio: +419 Toscana: +527 Puglia: +103 Sicilia: +881 Friuli-Venezia Giulia: +16 Marche: +69 Liguria: +78 Abruzzo: +15 P.A. Bolzano: +3 Calabria: +95 Sardegna: +266 Umbria: +11 P.A. Trento: +18 Basilicata: +2 Molise: +3 Valle d'Aosta: +1



Tamponi e tasso di positività

Sono stati 74.021 i tamponi analizzati in totale in Italia nelle ultime 24 ore, tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta al 4,9%%.

A che punto sono le vaccinazioni in Italia

Sulla base degli ultimi dati forniti dal report sulla campagna vaccinale contro il Covid, in Italia sono state somministrate 73.882.096 dosi di vaccino anti-Covid. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con il monodose o la seconda dose sono in totale 35.616.988 , corrispondenti al 65,35% della popolazione over 12.