Vaccini, open day in spiaggia a Meta di Sorrento con cornetto e caffè il 20 agosto L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Asl Napoli 3 Sud, competente sul territorio e il Comune di Meta di Sorrento: tre gli stabilimenti balneari che hanno aderito e sui quali, venerdì 20 agosto, dalle 11 alle 17, saranno somministrati i vaccini (Pfizer). Ai neo-vaccinati saranno offerti caffè e cornetti.

Proseguono le iniziative per garantire la più ampia copertura vaccinale possibile contro il Coronavirus e far fronte così all'aumento dei contagi causato dalla variante Delta. E così, grazie alla collaborazione tra il Comune di Meta di Sorrento e l'Asl Napoli 3 Sud, competente sul territorio, venerdì 20 agosto, dalle ore 11 alle ore 17, ci sarà un open day – cioè ad accesso libero, senza distinzioni di età – direttamente in spiaggia, come è già successo in altre località della Campania (ad esempio in Cilento o sulle coste flegree). Sono tre gli stabilimenti balneari della cittadina della Penisola Sorrentina che hanno aderito all'iniziativa: Lido Marinella, Metamare e Resegone, che a tutti i neo-vaccinati offriranno caffè e cornetto. A tutti sarà somministrato il vaccino Pfizer. Già la scorsa settimana, l'Asl Napoli 3 Sud ha organizzato un open day all'interno della Villa Comunale di Castellammare di Stabia "con la vaccinazione di centinaia di persone", come ha reso noto l'Azienda sanitaria locale.

A Napoli altri 4 giorni di open day

A Napoli, invece, devono ancora andare in scena quattro dei cinque open day organizzati dall'Asl Napoli 1 Centro negli hub vaccinali della Mostra d'Oltremare, della Stazione Marittima e della Fagianeria del Bosco di Capodimonte: le date rimaste sono quelle del 17, 19, 23 e 24 agosto per ricevere, senza limitazioni di età, la prima dose del vaccino Pfizer. L'appuntamento, in queste date, nei centri vaccinali sopra indicati, è dalle ore 9 alle ore 18.