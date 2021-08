Vaccini Covid, a Napoli altri 5 giorni di open day prima dose Pfizer L’appuntamento è per i giorni 12, 17, 19, 23 e 24 agosto nei centri vaccinali della Mostra d’Oltremare, della Fagianeria del Bosco di Capodimonte e della Stazione Marittima. L’open day è aperto esclusivamente a coloro che vogliono ricevere la prima dose del vaccino Pfizer, anche senza prenotazione.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua la campagna di sensibilizzazione a sottoposti alla somministrazione del vaccino contro il Coronavirus: ecco che allora l'Asl Napoli 1 Centro ha organizzato altri 5 giorni di open day per ricevere la prima dose del vaccino a mRNA Pfizer. Come precisa l'Asl, la seconda dose è stabilita a 21 giorni dalla prima: l'open day è aperto a tutte le fasce d'età, naturalmente senza l'iscrizione sull'apposita piattaforma regionale.

Open day prima dose a Napoli, gli appuntamenti

Le date previste per questo nuovo open day sono quelle del 12, 17, 19, 23 e 24 agosto, nei centri vaccinali della Mostra d'Oltremare, della Fagianeria del Bosco di Capodimonte e della Stazione Marittima. Ecco, nel dettaglio, la tabella degli appuntamenti:

Mostra d'Oltremare : martedì 17 agosto, dalle 9 alle 18, 5mila dosi;

giovedì 19 agosto, dalle 9 alle 18, 4mila dosi;

martedì 24 agosto, dalle 9 alle 18, 2.500 dosi;

: martedì 17 agosto, dalle 9 alle 18, 5mila dosi; giovedì 19 agosto, dalle 9 alle 18, 4mila dosi; martedì 24 agosto, dalle 9 alle 18, 2.500 dosi; Stazione Marittima : giovedì 12 agosto, dalle 9 alle 18, 1.500 dosi;

giovedì 19 agosto, dalle 9 alle 18, 1.500 dosi;

lunedì 23 agosto, dalle 9 alle 18, 1.500 dosi;

: giovedì 12 agosto, dalle 9 alle 18, 1.500 dosi; giovedì 19 agosto, dalle 9 alle 18, 1.500 dosi; lunedì 23 agosto, dalle 9 alle 18, 1.500 dosi; Fagianeria Bosco Capodimonte: giovedì 12 agosto, dalle 9 alle 18, 1.500 dosi;

giovedì 19 agosto, dalle 9 alle 18, 1.500 dosi;

lunedì 23 agosto, dalle 9 alle 18, 1.500 dosi.

L'Asl Napoli 1 Centro ricorda che: "L’open day é aperto ai soli cittadini residenti a Napoli di tutte le fasce di età. Per prenotare basta collegarsi al link opendayvaccini.soresa.it e compilare i campi a disposizione. Verrà richiesto il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria, un riferimento di cellulare e la mail del vaccinando. Si ribadisce che l’unico modo per accedere all’open day è l’aver ricevuto SMS e si invita a rispettare luogo e giorno e non anticiparsi rispetto all’orario di convocazione".