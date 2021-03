Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid, Cts: nel weekend chiusure come a Natale, rafforzare zona gialla

Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, mercoledì 10 marzo 2021. Nel bollettino di ieri registrati 19.749 nuovi contagi e 376 morti covid: record di nuovi ingressi in terapia intensiva, mai così tanti da dicembre. Pregliasco: “È la terza ondata, a fine marzo picchi anche di 40mila contagi”. Per Crisanti “se la prossima settimana si superano i 30mila casi al giorni si deve chiudere tutto”. Il Cts chiede weekend come a Natale con chiusure da zona rossa e rafforzare misure zona gialla. Il governo esclude il lockdown generalizzato e dovrà decidere sull’estensione della campagna vaccinale a più soggetti possibili e nei tempi più brevi. Ieri si è vaccinato il presidente della Repubblica Mattarella allo Spallanzani di Roma. J&J conferma impegno a fornire 200 milioni di vaccini nel 2021 all’Ue. Il vaccino russo Sputnik V sarà prodotto in Italia: è il primo Paese in Ue. Nel mondo 117.148.248 i casi e 2.608.231 i decessi. Negli Usa meno di mille decessi in un giorno: non succedeva da novembre. Australia punta ad allearsi con altri Paesi per fare pressione su Ue. Cina primo paese a lanciare il passaporto vaccinale.