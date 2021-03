In Lombardia sono 4.422 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore, a fronte di 55.535 tamponi effettuati. Lo certifica l'ultimo bollettino giornaliero sull'emergenza Covid-19 relativo a oggi mercoledì 10 marzo diffuso dal Ministero della Salute. Aumentano i nuovi positivi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 4.084 casi su 47.619 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 7.105.826 tamponi tra test molecolari e antigenici. Aumentano i decessi: da ieri sono stati registrati altri 70 decessi, per un totale dall'inizio della pandemia che è arrivato nella sola Lombardia a 28.923 morti, contando i dati ufficiali. Ieri i decessi erano stati 63.

Aumentano i ricoveri negli ospedali della Lombardia

La situazione negli ospedali lombardi è da giorni in peggioramento. Salgono in modo significativo i ricoveri in ospedale: sono 5.584 (+168) le persone ricoverate con sintomi nei reparti Covid (ieri erano 5.416, in aumento di 216 pazienti). Aumenta il totale delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 617, ovvero 6 in più rispetto a ieri quando erano 611 i pazienti in condizioni più gravi. Aumenta comunque anche il dato relativo alle persone dimesse/guarite: sono in totale 530.794.

I contagi nelle province Lombarde

"Situazione critica nelle terapie intensive lombarde"

“La situazione nelle terapie intensive in Lombardia è critica”. A dirlo è il professor Antonio Pesenti, responsabile delle Terapie intensive della Regione, a Sky Tg 24. Pesenti ha dichiarato che l’onda è cominciata da dieci giorni, forse quindici. Il problema è che sta salendo ad una velocità importante e non sappiamo quando si fermerà”.