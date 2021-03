Sono 3.034 i nuovi casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 25.867 tamponi analizzati. Questo il dato comunicato dall'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania. Quello di 3.034 casi è il nuovo record di contagi in un solo giorno in Campania: cifra più alta del 2021 e che non veniva raggiunta dal 22 novembre novembre dello scorso anno.

Ieri intanto erano stati 2.709 i nuovi casi di Coronavirus su 23.591 tamponi analizzati, per un tasso di positività pari all'11,48% e che oggi è pari a 11,73%, in leggero aumento e ancora una volta sopra il 10%, soglia raggiunta da settimane e di fatto mai più abbassatasi. Su 3.034 nuovi positivi, 311 sono stati identificati attraverso i test rapidi antigenici, mentre gli altri, tutti positivi al tampone molecolare, si dividono tra i 612 sintomatici ed i 2.111 asintomatici. I tamponi antigenici rapidi analizzati sono stati 3.615 sui 25.867 totali delle ultime 24 ore.

Sul fronte decessi, quest'oggi si registrano 26 nuovi morti per CoViD-19 (tutti relativi alle ultime 48 ore), per un totale di 4.576 persone decedute da inizio pandemia. I guariti del giorno sono 1.814, che portano il totale a 195.605 persone complessive. Nei reparti di terapia intensiva degli ospedali della Campania ci sono invece 143 pazienti, che si aggiungono ai 1.471 ricoverati nei reparti ordinari: un totale di 1.614 ricoverate per Coronavirus in tutta la regione. In totale, da inizio pandemia ci sono stati 292.608 i casi positivi da inizio pandemia, di cui 9.289 identificati dai test rapidi antigenici, su 3.151.955 tamponi processati, di cui 146.848 test antigenici rapidi.