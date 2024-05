video suggerito

Selezione Regione Campania 2024 per disoccupati con licenza media. Lavoro di sorvegliante a tempo indeterminato Regione Campania cerca tra i disoccupati 20 persone da impiegare come sorveglianti a Napoli con contratto a tempo indeterminato full time. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

La Regione Campania cerca 20 persone disoccupate da impiegare con profilo di sorvegliante. Si tratta di una selezione per titoli. L'avviso pubblico è reso noto sul sito dell'Ente. Si ricercano 20 unità di personale con profilo di Sorvegliante, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area degli Operatori Esperti (ex cat. B). La procedura sarà gestita dalla Regione Campania tramite i Centri per l'Impiego.

Ma quali sono i requisiti? Il titolo di studio necessario per la partecipazione: scuola dell’obbligo (ovvero le medie inferiori); il luogo di lavoro è Napoli, con inquadramento contrattuale: «Area degli operatori Esperti (ex cat. B) e contratto nazionale applicato Comparto Funzioni Locali 2019-2021. Il contratto – si legge nell'avviso -sarà a tempo pieno e indeterminato.

I richiedenti dovranno trovarsi in Stato di Disoccupazione ed aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID); essere in possesso di almeno una abilitazione o qualificazione regionale (le tre indicate sono: Realizzazione delle attività di vigilanza e sicurezza; Svolgimento di servizi di custodia e accoglienza museale; Svolgimento delle attività di sorveglianza e accoglienza del pubblico).

Quali saranno le mansioni da svolgere? Attività di vigilanza e custodia dei luoghi (musei, monumenti, aree verdi, biblioteche, archivi, scuole, impianti e immobili comunali); attività di sorveglianza degli accessi e regolamentazione del flusso del pubblico; mansioni strumentali e complementari.

I soggetti in possesso dei requisiti e che intendono candidarsi, dovranno presentare domanda e i relativi allegati esclusivamente on line, dalle ore 9 di lunedì 20 maggio 2024 alle ore 17 di venerdì 24 maggio 2024 tramite il portale regionale Clic Lavoro previo accreditamento con accesso tramite SPID o CIE, nella sezione “AVVIAMENTI A SELEZIONE – ART.16″.

Il Centro per l'impiego di Napoli Est predisporrà la graduatoria dei partecipanti, a cui verrà attribuito un punteggio iniziale di 100 punti, secondo criteri che terranno conto di Isee (ovvero reddito, patrimonio e nucleo familiare), anzianità di disoccupazione, persone a carico, età del richiedente.